ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google представила нову модель ШІ для створення відео з живими персонажами і деталями

Четвер 16 жовтня 2025 13:55
UA EN RU
Google представила нову модель ШІ для створення відео з живими персонажами і деталями Нова Veo 3.1 від Google обіцяє відео з більш якісним звуком і зображенням (скріншот: YouTube/Google DeepMind)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google представила Veo 3.1, свою останню модель для генерації відео, а також оновила інструмент Flow, щоб використовувати нові можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google, що спеціалізується на новинах про Google і Android.

Новий рівень реалізму та контролю

Порівняно з Veo 3, представленою на конференції I/O 2025 у травні, нова версія пропонує багате звучання і покращений реалізм, що передає природні текстури.

Veo 3.1 краще розуміє сюжетні лінії, кінематографічні стилі та взаємодію персонажів, що дає користувачам більше контролю над розповіддю.

Функція генерації відео із зображення також отримала поліпшену якість аудіо та відео і точніше слідує інструкціям користувача.

Veo 3.1 і Veo 3.1 Fast доступні в застосунку Gemini, а також через Gemini API і Vertex AI для генерації відео з тексту і зображень з горизонтальною (16×9) і вертикальною (9×16) орієнтацією.


Оновлення Flow для зйомки і редагування відео

Google також оновлює інструмент Flow, щоб використовувати можливості Veo 3.1. Серед нових функцій:

  • Інгредієнти відео: дає змогу створювати кліпи з кількома персонажами, об'єктами та стилями
  • Розширення сцени: додавання нових кадрів до існуючого кліпу, спираючись на останню секунду відео
  • Кадри у відео: можна вказати початкове і кінцеве зображення, а Flow створить плавний перехід між ними.


Нові можливості редагування

Користувачі зможуть додавати об'єкти, персонажів і деталі, а Google автоматично обробить тіні, освітлення та інші складні елементи, щоб сцени виглядали природно.

У найближчому майбутньому з'явиться функція видалення об'єктів і персонажів зі сцени, при цьому Flow зможе відновлювати тло і оточення, роблячи правку максимально непомітною.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Штучний інтелект
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить