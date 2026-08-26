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Google серйозно схибила з Pixel 11: чому новий Tensor G6 розчарував

13:18 26.08.2026 Ср
2 хв
7 років оновлень під загрозою
aimg Ольга Завада
Нові ШІ- функції не компенсують слабкий Tensor (фото: Marques Brownlee)

Google зіткнулася з серйозною проблемою у новій серії Pixel 11: фірмовий процесор Tensor G6 помітно поступається конкурентам за продуктивністю. Це особливо відчутно в іграх і під час роботи з вимогливими застосунками.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на аналітику Android Authority.

Свіжі тести чипа Tensor G6 показали, що фірмова кремнієва платформа Google відстає від флагманських процесорів інших виробників. Нові ШІ-функції Pixel 11 Pro виявилися недостатньо переконливими, щоб компенсувати цю різницю.

Головні проблеми

Найслабшим місцем серії залишається графічний процесор (GPU).

У чому це виявляється?

Флагманські чипи конкурентів у деяких тестах демонструють удвічі вищу пікову графічну продуктивність.

Використання бюджетніших графічних рішень PowerVR DXT та CXT призвело до застою продуктивності.

Смартфони Pixel 11 вже зараз важко справляються з найвимогливішими сучасними іграми, що ставить під сумнів обіцяну 7-річну підтримку оновлень.

Читайте більше: Ексклюзивні фішки Pixel 11: від LED до розумного вводу

Баланс між TPU та загальною потужністю

Головна причина нинішніх компромісів полягає у тому, що Google орієнтує Tensor першочергово на нейронний блок (TPU) для роботи штучного інтелекту.

Однак багато нових ШІ-функцій, як-от HiLight чи Proactive Assistance, наразі не стали незамінними для щоденного користування.

Водночас конкуренти з Qualcomm та MediaTek інтегрують прискорення ШІ по всьому процесору, не жертвуючи потужністю CPU та GPU.

Замість того, щоб знову нарощувати розміри нейронного блоку в Tensor G7, Google варто розподілити ресурси процесора більш збалансовано - на користь графіки, кеш-пам'яті та енергоефективності.

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