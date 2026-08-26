Google серйозно схибила з Pixel 11: чому новий Tensor G6 розчарував

Google зіткнулася з серйозною проблемою у новій серії Pixel 11: фірмовий процесор Tensor G6 помітно поступається конкурентам за продуктивністю. Це особливо відчутно в іграх і під час роботи з вимогливими застосунками.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на аналітику Android Authority.
Свіжі тести чипа Tensor G6 показали, що фірмова кремнієва платформа Google відстає від флагманських процесорів інших виробників. Нові ШІ-функції Pixel 11 Pro виявилися недостатньо переконливими, щоб компенсувати цю різницю.
Найслабшим місцем серії залишається графічний процесор (GPU).
У чому це виявляється?
Флагманські чипи конкурентів у деяких тестах демонструють удвічі вищу пікову графічну продуктивність.
Використання бюджетніших графічних рішень PowerVR DXT та CXT призвело до застою продуктивності.
Смартфони Pixel 11 вже зараз важко справляються з найвимогливішими сучасними іграми, що ставить під сумнів обіцяну 7-річну підтримку оновлень.
Головна причина нинішніх компромісів полягає у тому, що Google орієнтує Tensor першочергово на нейронний блок (TPU) для роботи штучного інтелекту.
Однак багато нових ШІ-функцій, як-от HiLight чи Proactive Assistance, наразі не стали незамінними для щоденного користування.
Водночас конкуренти з Qualcomm та MediaTek інтегрують прискорення ШІ по всьому процесору, не жертвуючи потужністю CPU та GPU.
Замість того, щоб знову нарощувати розміри нейронного блоку в Tensor G7, Google варто розподілити ресурси процесора більш збалансовано - на користь графіки, кеш-пам'яті та енергоефективності.