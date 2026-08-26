Google серьезно ошиблась с Pixel 11: почему новый Tensor G6 разочаровал

Свежие тесты чипа Tensor G6 показали, что фирменная кремниевая платформа Google все больше отстает от флагманских процессоров других производителей. Новые ИИ функции Pixel 11 Pro оказались недостаточно убедительными, чтобы компенсировать эту разницу.

Главные проблемы

Самым слабым местом серии остается графический процессор (GPU).

В чем это выражается?

Флагманские чипы конкурентов в некоторых тестах демонстрируют вдвое более высокую пиковую графическую производительность.

Использование более бюджетных графических решений PowerVR DXT и CXT привело к застою производительности.

Смартфоны Pixel 11 уже сейчас тяжело справляются с самыми требовательными современными играми, что ставит под сомнение обещанную 7-летнюю поддержку обновлений.

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Баланс между TPU и общей мощностью

Главная причина нынешних компромиссов состоит в том, что Google ориентирует Tensor в первую очередь на нейронный блок (TPU) для работы искусственного интеллекта.

Однако многие новые ИИ-функции, такие как HiLight или Proactive Assistance, пока не стали незаменимыми для ежедневного использования.

В то же время, конкуренты с Qualcomm и MediaTek интегрируют ускорение ИИ по всему процессору, не жертвуя мощностью CPU и GPU.

Вместо того, чтобы снова наращивать размеры нейронного блока в Tensor G7, Google следует распределить ресурсы процессора более сбалансированно - в пользу графики, кэш-памяти и энергоэффективности.