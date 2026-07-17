У Google Play зникли найпопулярніші застосунки росіян після санкцій ЄС

За оцінкою ЄС, месенджер Max створювався під контролем Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) і має функції, які можуть використовуватися для стеження за користувачами.

У компанії VK заявили, що раніше встановлені на гаджети застосунки продовжують працювати без обмежень. Користувачі Android також і надалі отримуватимуть push-сповіщення про повідомлення, дзвінки та інші події. Водночас нові завантаження через Google Play більше недоступні.

Компанія також зазначила, що її сервіси можна встановити через альтернативні магазини застосунків, зокрема RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store та Xiaomi GetApps.

Зазначається, що це вже не перший випадок обмежень щодо екосистеми VK. Наприкінці червня Apple видалила з App Store застосунки VK, Max, "Однокласники", Mail.ru, VK Music, VK Messenger, VK Video та низку інших сервісів холдингу після введення європейських санкцій.