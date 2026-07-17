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У Google Play зникли найпопулярніші застосунки росіян після санкцій ЄС

00:37 17.07.2026 Пт
2 хв
Завантажені раніше застосунки VK, Max та "Однокласники" продовжують працювати
aimg Юлія Маловічко
Фото: магазин застосунків Google Play (Getty Images)

Google Play прибрав зі свого магазину російські застосунки VK (ВКонтакте), месенджер Max і "Однокласники". Це сталося після запровадження санкцій ЄС проти холдингу VK та пов'язаної з ним компанії-розробника Maх.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За оцінкою ЄС, месенджер Max створювався під контролем Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) і має функції, які можуть використовуватися для стеження за користувачами.

У компанії VK заявили, що раніше встановлені на гаджети застосунки продовжують працювати без обмежень. Користувачі Android також і надалі отримуватимуть push-сповіщення про повідомлення, дзвінки та інші події. Водночас нові завантаження через Google Play більше недоступні.

Компанія також зазначила, що її сервіси можна встановити через альтернативні магазини застосунків, зокрема RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store та Xiaomi GetApps.

Зазначається, що це вже не перший випадок обмежень щодо екосистеми VK. Наприкінці червня Apple видалила з App Store застосунки VK, Max, "Однокласники", Mail.ru, VK Music, VK Messenger, VK Video та низку інших сервісів холдингу після введення європейських санкцій.

Антиросійські санкції Європи

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що ЄС схвалив нові санкції проти Росії. Під нові обмеження потрапили 11 громадян РФ і п'ять компаній, серед яких - російські IT-компанії, розробники систем стеження для ФСБ, а також керівництво колонії, де катували українських полонених.

Водночас варто зазначити, що Євросоюз досі не погодив 21-й пакет санкцій проти країни-агресорки. Як ми повідомляли, за даними FT, схвалити обмеження завадила Греція.

Виявилось, що через санкції постраждав би грецький бізнес - більше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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