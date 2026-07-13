ЄС ввів нові санкції проти Росії: у списку VK, MAX і не тільки

Нові санкції ЄС зачепили не лише російські технологічні компанії, а й керівництво колонії, де, за даними Євросоюзу, катували українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ , оприлюднений на офіційному сайті Європейського Союзу.

Під нові обмеження потрапили 11 громадян РФ і п'ять компаній, серед яких - російські IT-компанії, розробники систем стеження для ФСБ, а також керівництво колонії, де катували українських полонених.

Зокрема, до санкційного списку внесли керівників колонії №10 у Мордовії, де утримували сотні українських військовополонених і цивільних.

Як зазначається в документі, колишні полонені повідомляли про побиття, катування електричним струмом, сексуальне насильство, імітації страт і ненадання медичної допомоги.

Під санкції також потрапила російська технологічна компанія VK.

Обмеження запровадили й проти компанії "Комунікаційна платформа", яка керує державним застосунком Max. За оцінкою ЄС, він має функції, що дозволяють здійснювати стеження за користувачами.

Крім того, до санкційного списку внесли компанії VAS Experts, "Норсі-Транс" і "Цитадель". Вони розробляють систему оперативно-розшукових заходів СОРМ, яка забезпечує ФСБ доступ до телефонних дзвінків, листування, геолокації та інтернет-трафіку користувачів.

Рішення Європейського Союзу набуло чинності 13 липня після публікації в Офіційному журналі ЄС.