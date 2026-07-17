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В Google Play исчезли самые популярные приложения россиян после санкций ЕС

00:37 17.07.2026 Пт
2 мин
Загруженные ранее приложения VK, Max и "Одноклассники" продолжают работать
aimg Юлия Маловичко
Фото: магазин приложений Google Play (Getty Images)

Google Play убрал из своего магазина российские приложения VK (ВКонтакте), мессенджер Max и Одноклассники. Это произошло после введения санкций ЕС против холдинга VK и связанной с ним компании-разработчика Maх.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По оценке ЕС, мессенджер Max создавался под контролем Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и имеет функции, которые могут использоваться для слежки за пользователями.

В компании VK заявили, что ранее установленные на гаджеты приложения продолжают работать без ограничений. Пользователи Android также будут получать push-уведомления о сообщениях, звонках и других событиях. В то же время новые загрузки через Google Play больше недоступны.

Компания также отметила, что ее сервисы можно установить через альтернативные магазины приложений, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Отмечается, что это уже не первый случай ограничений по экосистеме VK. В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, Max, Одноклассники, Mail.ru, VK Music, VK Messenger, VK Video и ряд других сервисов холдинга после введения европейских санкций.

Антироссийские санкции Европы

Напомним, 13 июля стало известно, что ЕС принял новые санкции против России. Под новые ограничения попали 11 граждан РФ и пять компаний, среди которых – российские IT-компании, разработчики систем слежения для ФСБ, а также руководство колонии, где пытали украинских пленных.

В то же время, стоит отметить, что Евросоюз до сих пор не согласовал 21-й пакет санкций против страны-агрессора. Как мы сообщали, по данным FT, одобрить ограничение помешала Греция.

Оказалось, что из-за санкций пострадал бы греческий бизнес – больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

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