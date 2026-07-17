В Google Play исчезли самые популярные приложения россиян после санкций ЕС

По оценке ЕС, мессенджер Max создавался под контролем Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и имеет функции, которые могут использоваться для слежки за пользователями.

В компании VK заявили, что ранее установленные на гаджеты приложения продолжают работать без ограничений. Пользователи Android также будут получать push-уведомления о сообщениях, звонках и других событиях. В то же время новые загрузки через Google Play больше недоступны.

Компания также отметила, что ее сервисы можно установить через альтернативные магазины приложений, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Отмечается, что это уже не первый случай ограничений по экосистеме VK. В конце июня Apple удалила из App Store приложения VK, Max, Одноклассники, Mail.ru, VK Music, VK Messenger, VK Video и ряд других сервисов холдинга после введения европейских санкций.