Одна з країн ЄС заблокувала 21-й пакет санкцій проти Росії, - FT

Греція виступила проти нового пакету антиросійських санкцій Євросоюзу через побоювання за долю судноплавної компанії Dynagas, яка спеціалізується на перевезенні російського зрідженого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, під час зустрічі послів країн ЄС представник Греції заявив, що запропонована заборона на транспортування російського СПГ до третіх країн може фактично знищити бізнес Dynagas. Саме через це Афіни наразі не готові підтримати 21-й пакет санкцій проти Росії.

Як пише FT із посиланням на джерела, заперечення Греції вже затримало ухвалення нового пакету санкцій щонайменше на тиждень. Для його схвалення необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Крім обмежень щодо російського СПГ, пакет передбачає санкції проти додаткових російських банків, криптовалютних мереж і підприємств військово-промислового комплексу. Також до нього входить новий механізм обмеження ціни на російську нафту.

Через відсутність домовленості країни ЄС були змушені тимчасово продовжити дію чинного цінового обмеження на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель. За словами європейських чиновників, це дозволить виграти час для подальших переговорів і оцінки наслідків нових обмежень.

Хто володіє Dynagas

Відомо, що компанія належить грецькому судноплавному магнату Георгію Прокопіу. Компанія експлуатує 27 газовозів, серед яких значну частину становлять спеціалізовані криголамні танкери класу Arc7. Такі судна використовуються для роботи в Арктиці та обслуговування російського проєкту "Ямал СПГ".

За оцінками Financial Times, з початку 2025 року Dynagas перевезла понад 10 млн тонн російського зрідженого газу на 11 суднах, здійснивши 144 рейси.

Грецька сторона стверджує, що спеціалізовані судна Arc7 практично неможливо переорієнтувати на інші маршрути. У разі введення санкцій компанія може бути змушена продати їх покупцям за межами Заходу. Вартість одного такого танкера оцінюється приблизно у 300 млн доларів.

Водночас дипломати інших країн ЄС наголошують, що всі держави-члени зазнають економічних втрат через санкції, однак вважають такі кроки необхідними для посилення тиску на Москву.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше висловила жаль через відсутність домовленості щодо 21-го пакету санкцій та заявила, що Брюссель розгляне альтернативні варіанти дій, якщо консенсусу досягти не вдасться.