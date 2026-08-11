Google перестала захищати старі Pixel: чим це загрожує власникам

Старі смартфони Google Pixel поступово стають небезпечними для повсякденного використання. Моделі від першого покоління до Pixel 5 більше не отримують оновлень безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR.
Якщо офіційна підтримка вашого смартфона завершилася, існує три основні сценарії подальшого використання:
Продовжувати користуватися на власний ризик - пристрій працюватиме, але відсутність оновлень безпеки робить його вразливим до вірусів та хакерських атак, а деякі додатки з часом перестануть запускатися.
Встановити кастомну прошивку (Custom OS) - технічний спосіб оновити операційну систему шляхом розблокування завантажувача та встановлення стороннього ПЗ.
Оновитися до нової моделі - перехід на сучасніші смартфони Pixel, які мають гарантовану тривалу підтримку від виробника.
Починаючи з лінійки Pixel 8, компанія Google гарантує 7 років повноцінних оновлень операційної системи та патчів безпеки від моменту релізу пристрою у США.
Важливо: офіційно Pixel в Україні не представлені.
Графік завершення підтримки для моделей із 7-річним циклом:
Моделі, випущені до Pixel 8 (починаючи з серії Pixel 6), мають 5-річний термін програмної підтримки:
Розробники також зауважують, що наявність офіційної підтримки не гарантує появу абсолютно всіх нових функцій оновлень Pixel Drops, оскільки деякі з них вимагають специфічних апаратних можливостей конкретних моделей.