Нове оновлення Android 17 ламає смартфони Pixel: що пішло не так

Google виправила одну проблему зі звуком у бета-версії Android 17, однак вже за кілька днів користувачі Pixel зіткнулися з новими багами. Останнє оновлення ОС порушило роботу відтворення аудіо та запису голосу на низці смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на скарги користувачів, опубліковані на Reddit.

Користувачі смартфонів Pixel висловлюють скарги на системні помилки.

Застосунки часто видають системне повідомлення про те, що мікрофон уже зайнятий іншою програмою, а відтворення аудіо стає нестабільним у сервісах X та Google Photos.

Також зафіксовано збої в роботі голосового введення на клавіатурі Gboard та у помічнику Gemini, який сповіщає про перехоплення контролю над аудіо іншим софтом. Звук часто повністю зникає після завершення дзвінків.

Юзери масово скаржаться на проблеми з інстальованою бета-версією Android 17 у смартфонах Pixel (скриншот: Reddit)

Масштаб проблем та тимчасові рішення

Проблеми зачіпають як базові функції смартфона, так і роботу із зовнішніми пристроями:

Власники Pixel 10 Pro повідомляють про

зникнення звуків сповіщень,

самовільне зниження гучності навіть при максимальних показниках,

відсутність звуку у медіаплеєрах,

збої у роботі бездротового зв'язку Bluetooth,

проблеми з підключенням навушників Pixel Buds та запуск системи Android Auto.

Для здійснення звичайного виклику з нормальним звуком користувачам доводиться телефонувати декілька разів поспіль.

Цікаво, що звичайне перезавантаження смартфона дає лише тимчасовий ефект, після чого помилки виникають знову.

Окремим користувачам допомагає зміна дефолтного асистента з Gemini на інший із поверненням назад, проте це не є універсальним вирішенням проблеми.

Фахівці радять утриматися від встановлення Android 17 QPR2 Beta 1 на гаджети до виходу офіційного патчу з виправленнями.