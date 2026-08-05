ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Нове оновлення Android 17 ламає смартфони Pixel: що пішло не так

11:12 05.08.2026 Ср
2 хв
У користувачів масово зникає звук та голосовий ввід
aimg Ольга Завада
Нове оновлення Android 17 ламає смартфони Pixel: що пішло не так Android 17 QPR2 Beta 1 розчарувала (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google виправила одну проблему зі звуком у бета-версії Android 17, однак вже за кілька днів користувачі Pixel зіткнулися з новими багами. Останнє оновлення ОС порушило роботу відтворення аудіо та запису голосу на низці смартфонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на скарги користувачів, опубліковані на Reddit.

Користувачі смартфонів Pixel висловлюють скарги на системні помилки.

Застосунки часто видають системне повідомлення про те, що мікрофон уже зайнятий іншою програмою, а відтворення аудіо стає нестабільним у сервісах X та Google Photos.

Також зафіксовано збої в роботі голосового введення на клавіатурі Gboard та у помічнику Gemini, який сповіщає про перехоплення контролю над аудіо іншим софтом. Звук часто повністю зникає після завершення дзвінків.

Нове оновлення Android 17 ламає смартфони Pixel: що пішло не такЮзери масово скаржаться на проблеми з інстальованою бета-версією Android 17 у смартфонах Pixel (скриншот: Reddit)

Читайте більше: Це вміє лише iOS 27: 5 ШІ-функцій, яких поки немає в Android 17

Масштаб проблем та тимчасові рішення

Проблеми зачіпають як базові функції смартфона, так і роботу із зовнішніми пристроями:

Власники Pixel 10 Pro повідомляють про

  • зникнення звуків сповіщень,
  • самовільне зниження гучності навіть при максимальних показниках,
  • відсутність звуку у медіаплеєрах,
  • збої у роботі бездротового зв'язку Bluetooth,
  • проблеми з підключенням навушників Pixel Buds та запуск системи Android Auto.

Для здійснення звичайного виклику з нормальним звуком користувачам доводиться телефонувати декілька разів поспіль.

Цікаво, що звичайне перезавантаження смартфона дає лише тимчасовий ефект, після чого помилки виникають знову.

Окремим користувачам допомагає зміна дефолтного асистента з Gemini на інший із поверненням назад, проте це не є універсальним вирішенням проблеми.

Фахівці радять утриматися від встановлення Android 17 QPR2 Beta 1 на гаджети до виходу офіційного патчу з виправленнями.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google Android Pixel Смартфони
Новини
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України