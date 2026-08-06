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Google відродить функцію старих Android: Pixel 11 отримає важливу перевагу

12:09 06.08.2026 Чт
2 хв
Як працюватиме нова функція
aimg Ольга Завада
Google відродить функцію старих Android: Pixel 11 отримає важливу перевагу Pixel 11 отримає розумний світловий індикатор (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google може повернути одну з найулюбленіших функцій перших Android-смартфонів. За даними інсайдерів, нова лінійка Pixel 11 отримає сучасну версію світлодіодного індикатора сповіщень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR.

Світлодіодний індикатор сповіщень тривалий час залишався важливою частиною Android-смартфонів - від першого комерційного пристрою HTC Dream (T-Mobile G1) до серій Nexus та Samsung Galaxy.

Однак з поширенням безрамкових екранів цей елемент поступово зник із передніх панелей.

Як працюватиме функція HiLight?

Згідно з промоматеріалами, у лінійці Pixel 11 роль світлодіода виконуватиме основний спалах камери на задній панелі. Функція отримала назву HiLight.

Її можливості будуть дещо відмінними від класичних індикаторів:

Сповіщення про дзвінки: спалах підсвічуватиметься під час вхідних викликів від вибраних або важливих контактів.

Взаємодія з ШІ: індикатор подаватиме сигнал під час спілкування з асистентом Gemini.

Орієнтація у просторі: оскільки спалах розташований на звороті, підсвічування буде корисним, коли смартфон лежить екраном донизу. Це дозволить бачити важливі сигнали без зайвих відволікань.

Наразі немає підтвердження, чи буде HiLight реагувати під час надходження звичайних текстових повідомлень або сповіщень із застосунків.

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Що ще відомо про серію Pixel 11?

До складу нової серії увійдуть чотири моделі: базовий Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL та складаний Pixel 11 Pro Fold.

Серед інших очікуваних характеристик пристроїв:

Процесор та пам'ять: усі моделі працюватимуть на базі чипсета Tensor G6 та отримають від 12 до 16 ГБ оперативної пам'яті.

Дисплей: моделі Pixel 11 Pro та Pro XL можуть отримати яскравіші екрани з піковою яскравістю до 3600 ніт. У базового Pixel 11 збережеться показник 3000 ніт.

Акумулятор: ємність батарей переважно відповідатиме попередньому поколінню, за винятком Pixel 11 Pro Fold, де очікується акумулятор на 4806 мА·год.

Зміни у конструкції: витоки вказують на відсутність датчика температури, який був присутній у попередніх версіях.

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