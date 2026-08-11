Google перестала защищать старые Pixel: чем это грозит владельцам

Старые смартфоны Google Pixel постепенно становятся опасными для повседневного использования. Модели от первого поколения до Pixel 5 не получают обновлений безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.
Если официальная поддержка вашего смартфона завершилась, существует три основных сценария дальнейшего использования:
Продолжать пользоваться на собственный риск - устройство будет работать, но отсутствие обновлений безопасности делает его уязвимым к вирусам и хакерским атакам, а некоторые приложения со временем перестанут запускаться.
Установить кастомную прошивку (Custom OS) –-технический способ обновить операционную систему путем разблокировки загрузчика и установки стороннего ПО.
Обновиться до новой модели - переход на более современные смартфоны Pixel, имеющие гарантированную длительную поддержку от производителя.
Начиная с линейки Pixel 8, Google гарантирует 7 лет полноценных обновлений операционной системы и патчей безопасности с момента релиза устройства в США.
Важно: официально Pixel в Украине не представлены.
График завершения поддержки для моделей с 7-летним циклом :
Модели, выпущенные в Pixel 8 (начиная с серии Pixel 6), имеют 5-летний срок программной поддержки:
Разработчики также отмечают, что наличие официальной поддержки не гарантирует появление абсолютно всех новых функций Pixel Drops обновлений, поскольку некоторые из них требуют специфических аппаратных возможностей конкретных моделей.