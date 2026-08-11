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Google перестала защищать старые Pixel: чем это грозит владельцам

12:09 11.08.2026 Вт
2 мин
Полный список моделей и даты окончания официальной поддержки
aimg Ольга Завада
Старые модели Google Pixel уже потеряли поддержку (фото: Unsplash)

Старые смартфоны Google Pixel постепенно становятся опасными для повседневного использования. Модели от первого поколения до Pixel 5 не получают обновлений безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Что делать владельцам устаревших Google Pixel?

Если официальная поддержка вашего смартфона завершилась, существует три основных сценария дальнейшего использования:

Продолжать пользоваться на собственный риск - устройство будет работать, но отсутствие обновлений безопасности делает его уязвимым к вирусам и хакерским атакам, а некоторые приложения со временем перестанут запускаться.

Установить кастомную прошивку (Custom OS) –-технический способ обновить операционную систему путем разблокировки загрузчика и установки стороннего ПО.

Обновиться до новой модели - переход на более современные смартфоны Pixel, имеющие гарантированную длительную поддержку от производителя.

Читайте больше: Ваш смартфон имеет дату смерти: после нее он становится легкой добычей хакеров

Сроки поддержки современных моделей Google Pixel

Начиная с линейки Pixel 8, Google гарантирует 7 лет полноценных обновлений операционной системы и патчей безопасности с момента релиза устройства в США.

Важно: официально Pixel в Украине не представлены.

График завершения поддержки для моделей с 7-летним циклом :

  • Pixel 10a - март 2033 года;
  • Pixel 10 Pro Fold - октябрь 2032 года;
  • Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL - август 2032 года;
  • Pixel 9a - апрель 2032 года;
  • Pixel 9 Pro и 9 Pro Fold - сентябрь 2031 года;
  • Pixel 9 и 9 Pro XL - август 2031 года;
  • Pixel 8a - май 2031 года;
  • Pixel 8 и Pixel 8 Pro - октябрь 2030 года.

Более интересного: В смартфонах Pixel появится популярная фишка iPhone: Google уже тестирует новинку

Модели, выпущенные в Pixel 8 (начиная с серии Pixel 6), имеют 5-летний срок программной поддержки:

  • Pixel Fold - июнь 2028 года;
  • Pixel 7a - май 2028 года;
  • Pixel 7 и 7 Pro - октябрь 2027 года;
  • Pixel 6a - июль 2027 года;
  • Pixel 6 и 6 Pro - октябрь 2026 года.

Разработчики также отмечают, что наличие официальной поддержки не гарантирует появление абсолютно всех новых функций Pixel Drops обновлений, поскольку некоторые из них требуют специфических аппаратных возможностей конкретных моделей.

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