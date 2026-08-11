Google перестала захищати старі Pixel: чим це загрожує власникам

Старі смартфони Google Pixel поступово стають небезпечними для повсякденного використання. Моделі від першого покоління до Pixel 5 більше не отримують оновлень безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR .

Що робити власникам застарілих Google Pixel?

Якщо офіційна підтримка вашого смартфона завершилася, існує три основні сценарії подальшого використання:

Продовжувати користуватися на власний ризик - пристрій працюватиме, але відсутність оновлень безпеки робить його вразливим до вірусів та хакерських атак, а деякі додатки з часом перестануть запускатися.

Встановити кастомну прошивку (Custom OS) - технічний спосіб оновити операційну систему шляхом розблокування завантажувача та встановлення стороннього ПЗ.

Оновитися до нової моделі - перехід на сучасніші смартфони Pixel, які мають гарантовану тривалу підтримку від виробника.

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Терміни підтримки сучасних моделей Google Pixel

Починаючи з лінійки Pixel 8, компанія Google гарантує 7 років повноцінних оновлень операційної системи та патчів безпеки від моменту релізу пристрою у США.

Важливо: офіційно Pixel в Україні не представлені.

Графік завершення підтримки для моделей із 7-річним циклом:

Pixel 10a - березень 2033 року;

- березень 2033 року; Pixel 10 Pro Fold - жовтень 2032 року;

- жовтень 2032 року; Pixel 10, 10 Pro та 10 Pro XL - серпень 2032 року;

та 10 - серпень 2032 року; Pixel 9a - квітень 2032 року;

- квітень 2032 року; Pixel 9 Pro та 9 Pro Fold - вересень 2031 року;

та - вересень 2031 року; Pixel 9 та 9 Pro XL - серпень 2031 року;

та - серпень 2031 року; Pixel 8a - травень 2031 року;

- травень 2031 року; Pixel 8 та Pixel 8 Pro - жовтень 2030 року.

Моделі, випущені до Pixel 8 (починаючи з серії Pixel 6), мають 5-річний термін програмної підтримки:

Pixel Fold - червень 2028 року;

- червень 2028 року; Pixel 7a - травень 2028 року;

- травень 2028 року; Pixel 7 та 7 Pro - жовтень 2027 року;

та - жовтень 2027 року; Pixel 6a - липень 2027 року;

- липень 2027 року; Pixel 6 та 6 Pro - жовтень 2026 року.

Розробники також зауважують, що наявність офіційної підтримки не гарантує появу абсолютно всіх нових функцій оновлень Pixel Drops, оскільки деякі з них вимагають специфічних апаратних можливостей конкретних моделей.