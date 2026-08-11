Google перестала защищать старые Pixel: чем это грозит владельцам
Старые смартфоны Google Pixel постепенно становятся опасными для повседневного использования. Модели от первого поколения до Pixel 5 не получают обновлений безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.
Что делать владельцам устаревших Google Pixel?
Если официальная поддержка вашего смартфона завершилась, существует три основных сценария дальнейшего использования:
Продолжать пользоваться на собственный риск - устройство будет работать, но отсутствие обновлений безопасности делает его уязвимым к вирусам и хакерским атакам, а некоторые приложения со временем перестанут запускаться.
Установить кастомную прошивку (Custom OS) –-технический способ обновить операционную систему путем разблокировки загрузчика и установки стороннего ПО.
Обновиться до новой модели - переход на более современные смартфоны Pixel, имеющие гарантированную длительную поддержку от производителя.
Сроки поддержки современных моделей Google Pixel
Начиная с линейки Pixel 8, Google гарантирует 7 лет полноценных обновлений операционной системы и патчей безопасности с момента релиза устройства в США.
Важно: официально Pixel в Украине не представлены.
График завершения поддержки для моделей с 7-летним циклом :
- Pixel 10a - март 2033 года;
- Pixel 10 Pro Fold - октябрь 2032 года;
- Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL - август 2032 года;
- Pixel 9a - апрель 2032 года;
- Pixel 9 Pro и 9 Pro Fold - сентябрь 2031 года;
- Pixel 9 и 9 Pro XL - август 2031 года;
- Pixel 8a - май 2031 года;
- Pixel 8 и Pixel 8 Pro - октябрь 2030 года.
Модели, выпущенные в Pixel 8 (начиная с серии Pixel 6), имеют 5-летний срок программной поддержки:
- Pixel Fold - июнь 2028 года;
- Pixel 7a - май 2028 года;
- Pixel 7 и 7 Pro - октябрь 2027 года;
- Pixel 6a - июль 2027 года;
- Pixel 6 и 6 Pro - октябрь 2026 года.
Разработчики также отмечают, что наличие официальной поддержки не гарантирует появление абсолютно всех новых функций Pixel Drops обновлений, поскольку некоторые из них требуют специфических аппаратных возможностей конкретных моделей.