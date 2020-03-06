Google и Microsoft откроют временный доступ к платным программам из-за коронавируса

Google и Microsoft приняли решение временно открыть для общественности доступ к своим специализированным средствам для конференц-связи в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает издание The Verge.

Сообщается, что в связи со вспышкой коронавируса многие компании и организации переходят на удаленную форму работы. Исходя из этого, Google и Microsoft заявили, что предоставят доступ к своим надежным и эффективным средствам телеконференций и взаимодействия, которые, как правило, доступны только для корпоративных клиентов, для того чтобы облегчить людям работу из дома.

Обе компании предлагают бесплатный доступ лишь ограниченное время.

Так, Google откроет бесплатный доступ к расширенным функциям программы Hangouts Meet для всех пользователей G Suite и G Suite for Education до 1 июля.

В свою очередь, Microsoft предлагает шестимесячную бесплатную пробную версию Microsoft Teams, что представляет собой центр для командной работы в Office 365, уровня "Премиум".

Напомним, в Европейском союзе по состоянию на утро 6 марта лишь в четырех странах не было подтверждено заболеваний коронавирусом.

На данный момент коронавирус не был обнаружен в Болгарии, Кипре, Мальте и Словакии.

ЕС активировал механизм комплексного реагирования на кризисные ситуации (IPCR) в связи с вспышкой коронавируса. Механизм позволяет усилить способность ЕС принимать кризисные решения на политическом уровне.