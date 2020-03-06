В Евросоюзе коронавируса нет лишь в 4 из 27 стран

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В ЕС "чистыми" от коронавируса остаются Болгария, Кипр, Мальта и Словакия

В Европейском союзе по состоянию на утро 6 марта лишь в четырех странах не было подтверждено заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина, которое продолжает следить за распространением коронавируса в Европе.

На данный момент коронавирус не был обнаружен в Болгарии, Кипре, Мальте и Словакии.

При этом как минимум один случай заражения COVID-19 был выявлен в остальных 23 странах Евросоюза - Австрии, Бельгии, Венгрии, Греции, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Испании, Люксембурге, Латвии, Литве, Нидерландах, Португалии, Польше, Румынии, Словении, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Отметим, последней страной ЕС, которая подтвердила наличие коронавируса, стала Словения. О первом случае местный Минздрав сообщил 5 марта, инфицированным стал мужчина, который вернулся из Марокко.

Также РБК-Украина писало, что днями один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе, заразился коронавирусом. Предполагается, что чиновник мог заразиться в Италии.

Кроме этого сообщилось, что ЕС активировал механизм комплексного реагирования на кризисные ситуации (IPCR) в связи с вспышкой коронавируса. Механизм позволяет усилить способность ЕС принимать кризисные решения на политическом уровне.