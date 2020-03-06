Google та Microsoft відкриють тимчасовий доступ до платних програм через коронавірус

Google і Microsoft прийняли рішення тимчасово відкрити для громадськості доступ до своїх спеціалізованих засобів для конференц-зв'язку у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє видання The Verge.

Повідомляється, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу багато компаній та організацій переходять на віддалену форму роботи. Виходячи з цього, Google і Microsoft заявили, що нададуть доступ до своїх надійних та ефективних засобів телеконференцій і взаємодій, які, як правило, доступні тільки для корпоративних клієнтів, для того щоб полегшити людям роботу з дому.

Обидві компанії пропонують безкоштовний доступ лише обмежений час.

Так, Google відкриє безкоштовний доступ до розширених функцій програми Hangouts Meet для всіх користувачів G Suite і G Suite for Education до 1 липня.

У свою чергу, Microsoft пропонує шестимісячну безкоштовну пробну версію Microsoft Teams, що являє собою центр для командної роботи в Office 365, рівня "Преміум".

Нагадаємо, в Європейському союзі станом на ранок 6 березня лише в чотирьох країнах не було підтверджено захворювань коронавірусом.

На даний момент, коронавірус не був виявлений в Болгарії, Кіпрі, Мальті та Словаччині.

ЄС активував механізм комплексного реагування на кризові ситуації (IPCR) у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Механізм дозволяє посилити спроможність ЄС приймати кризові рішення на політичному рівні.