Google готує заміну Chromebook: що вміє новий Googlebook з Gemini

Gemini як основа інтерфейсу

Головною особливістю Googlebook став інструмент Magic Pointer, розроблений спільно з командою Google DeepMind. Це інтелектуальний курсор, який пропонує контекстні дії залежно від того, на що вказує користувач.

Так, навівши курсор на дату у листі, можна миттєво створити зустріч, а виділивши два зображення - візуалізувати їх разом (наприклад, поєднати фото меблів та інтер'єру кімнати).

Також розробники додали функцію Create your Widget. Вона дозволяє створювати персоналізовані віджети за допомогою текстових запитів. Gemini може самостійно збирати дані з пошти, календаря чи інтернету, створюючи єдину інформаційну панель для планування поїздок прямо на робочому столі.

Інтеграція з Android

Завдяки переходу на технологічний стек Android, розробники обіцяють швидше впровадження інновацій та покращену взаємодію між пристроями.

Googlebook дозволяє:

Використовувати мобільні додатки (наприклад, замовлення їжі чи навчання у Duolingo) прямо на екрані ноутбука без розриву робочого процесу.

Миттєво отримувати доступ до файлів на смартфоні через провідник ноутбука за допомогою функції Quick Access. Розробники зазначили, що така опція виключає потребу в ручній передачі даних.

Преміальне залізо та партнери

Google залучила до створення Googlebook провідних виробників електроніки, серед яких Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo. Усі пристрої цієї категорії будуть виготовлені з преміальних матеріалів.

Візуальною відмінністю нових ноутбуків стане унікальний світловий індикатор glowbar, який виконує як естетичну, так і функціональну роль.

Офіційний запуск перших пристроїв Googlebook запланований на осінь 2026 року. Більше інформації щодо специфікацій та цін компанія обіцяє розкрити ближче до релізу.

Платформа вже доступна для ознайомлення у режимі прев’ю.