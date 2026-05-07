Chrome завантажує 4 ГБ ШІ-даних у фоновому режимі: як це вимкнути

Google почала масово розповсюджувати Gemini Nano - полегшену версію своєї ШІ-моделі - безпосередньо через Chrome. Навіть якщо ви не користуєтеся функціями на кшталт "Допоможи мені написати" (Help me Write), існує ймовірність, що файл під назвою weights.bin вже займає місце на вашому диску.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на ThatPrivacyGuy .

Що саме завантажує Google?

Користувачі помітили появу папки OptGuideOnDeviceModel у директорії профілю Chrome. У ній містяться ваги моделі Gemini Nano, необхідні для роботи ШІ-функцій браузера безпосередньо на пристрої.

Масштаб: файл займає близько 4 ГБ, а це може бути критичним для власників ноутбуків із невеликим обсягом SSD.

Прихованість: завантаження відбувається у фоновому режимі, а у налаштуваннях браузера немає прямої кнопки "не завантажувати модель".

Циклічність: якщо просто видалити файл вручну, Chrome завантажить його знову під час наступного запуску.

Як вимкнути ШІ-функції та звільнити місце?

Щоб назавжди позбутися прихованої моделі, звичайної чистки кешу недостатньо. Потрібно звернутися до прихованих налаштувань браузера.

Прапорці (Flags): введіть у адресному рядку chrome://flags та знайдіть пункт "Optimization Guide On-Device". Його потрібно перевести у режим Disabled.

Додаткові налаштування: також варто вимкнути параметри "AI mode omnibox entrypoint" та "NTP compose", щоб прибрати кнопки ШІ з панелі пошуку та нових вкладок.

Видалення файлу: після перезапуску браузера можна видалити файл weights.bin.

На Windows він зазвичай знаходиться у папці %LOCALAPPDATA% > Google > Chrome > User Data.

він зазвичай знаходиться у папці %LOCALAPPDATA% > Google > Chrome > User Data. На Mac - у ~/Library > Application Support > Google > Chrome.

Приватність та контроль

Активісти з питань кібербезпеки зазначають, що така політика Google викликає ряд питань. Хоча локальна обробка даних (on-device AI) вважається безпечнішою за хмарну, саме факт автоматичного завантаження великих обсягів даних без згоди користувача є суперечливим.

Для тих, хто цінує кожен гігабайт на диску або просто не планує використовувати ШІ-інструменти у браузері, регулярна перевірка налаштувань стає новою рутиною. Тим більше, що після великих оновлень Chrome ці функції можуть знову активуватися самостійно.