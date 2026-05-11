ua en ru
Пн, 11 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google випустила оновлення, яке може "вбити" Pixel: у чому головний ризик

12:07 11.05.2026 Пн
2 хв
Одне невдале рішення під час оновлення ОС може назавжди вивести ваш смартфон з ладу
aimg Ольга Завада
Google випустила оновлення, яке може "вбити" Pixel: у чому головний ризик Під загрозою опинилися найсучасніші версії смартфона від Google (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Компанія Google випустила критичне травневе оновлення для смартфонів Pixel, яке впроваджує жорстку систему захисту від відкату прошивки. Нововведення стосується як найновіших моделей Pixel 10, так і популярних пристроїв минулих років.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.

Більше цікавого: Після років скарг: Google нарешті вирішила проблему користувачів Pixel

Чому оновлення стало небезпечним?

У Google пояснили: травневий патч 2026 року оновлює завантажувач (bootloader) смартфона та підвищує версію захисту від відкату (anti-rollback). Це означає, що після встановлення нової системи користувач більше не зможе повернутися до попередніх збірок Android 16 або Android 15.

Проблема полягає у тому, що якщо під час процесу оновлення (класично або при прошивці вручну) станеться збій, телефон може потрапити у стан, коли він не буде здатний перезавантажитися.

Оскільки система "безшовних оновлень" намагатиметься запустити смартфон зі старого слота з несумісним бутлоадером, пристрій просто перетвориться на "цеглину".

Які моделі опинилися під загрозою

Google офіційно підтвердила, що обмеження діють для широкого списку моделей:

  • Серія Pixel 10: моделі 10, 10 Pro, 10 Pro XL та 10 Pro Fold.
  • Серія Pixel 8: 8, 8 Pro та 8a.
  • Серія Pixel 6: 6, 6 Pro та 6a.

Для власників Pixel 10 це означає повну заборону на відкат до будь-яких ранніх версій Android 16. Для старіших моделей Pixel 6 та 8 оновлення блокує можливість повернення до Android 15.

Чи можна врятувати смартфон самостійно?

Експерти зазначають, що ситуація є критичною для просунутих користувачів та розробників. Якщо смартфон увійде у стан "нескінченної помилки завантаження через конфлікт версій бутлоадера", відновити його самостійно буде неможливо.

Єдиний вихід у разі поломки - звернутися до офіційного сервісного центру Google, де спеціалісти володіют інструментами для глибокого відновлення заліза.

Користувачам радять бути максимально обережними при встановленні травневого патчу та забезпечити стабільний зв'язок і повний заряд акумулятора під час процесу.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Смартфони
Новини
Миші та пил у повітрі: як в Україні можна заразитися хантавірусом і чим він небезпечний
Миші та пил у повітрі: як в Україні можна заразитися хантавірусом і чим він небезпечний
Аналітика
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні ​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни