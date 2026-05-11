Google випустила оновлення, яке може "вбити" Pixel: у чому головний ризик

Компанія Google випустила критичне травневе оновлення для смартфонів Pixel, яке впроваджує жорстку систему захисту від відкату прошивки. Нововведення стосується як найновіших моделей Pixel 10, так і популярних пристроїв минулих років.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google .

Чому оновлення стало небезпечним?

У Google пояснили: травневий патч 2026 року оновлює завантажувач (bootloader) смартфона та підвищує версію захисту від відкату (anti-rollback). Це означає, що після встановлення нової системи користувач більше не зможе повернутися до попередніх збірок Android 16 або Android 15.

Проблема полягає у тому, що якщо під час процесу оновлення (класично або при прошивці вручну) станеться збій, телефон може потрапити у стан, коли він не буде здатний перезавантажитися.

Оскільки система "безшовних оновлень" намагатиметься запустити смартфон зі старого слота з несумісним бутлоадером, пристрій просто перетвориться на "цеглину".

Які моделі опинилися під загрозою

Google офіційно підтвердила, що обмеження діють для широкого списку моделей:

Серія Pixel 10 : моделі 10, 10 Pro, 10 Pro XL та 10 Pro Fold.

: моделі 10, 10 Pro, 10 Pro XL та 10 Pro Fold. Серія Pixel 8 : 8, 8 Pro та 8a.

: 8, 8 Pro та 8a. Серія Pixel 6: 6, 6 Pro та 6a.

Для власників Pixel 10 це означає повну заборону на відкат до будь-яких ранніх версій Android 16. Для старіших моделей Pixel 6 та 8 оновлення блокує можливість повернення до Android 15.

Чи можна врятувати смартфон самостійно?

Експерти зазначають, що ситуація є критичною для просунутих користувачів та розробників. Якщо смартфон увійде у стан "нескінченної помилки завантаження через конфлікт версій бутлоадера", відновити його самостійно буде неможливо.

Єдиний вихід у разі поломки - звернутися до офіційного сервісного центру Google, де спеціалісти володіют інструментами для глибокого відновлення заліза.

Користувачам радять бути максимально обережними при встановленні травневого патчу та забезпечити стабільний зв'язок і повний заряд акумулятора під час процесу.