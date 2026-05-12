Google кидає виклик Meta і Apple: як працюватимуть окуляри з Gemini на Android XR

Стратегія Google на 2026 рік повністю зосереджена на впровадженні ШІ Gemini у повсякденне життя. Ключовим елементом цього плану є платформа Android XR, яка має стати основою для нового покоління розумних окулярів та просторових комп'ютерів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Android XR: Gemini у центрі системи

Головна відмінність Android XR від попередніх спроб Google у сфері доповненої реальності - повна інтеграція з мультимодальним ШІ Gemini. Основний спосіб взаємодії з пристроями - голос.

Завдяки вбудованим камерам Gemini може розуміти контекст того, що бачить користувач:

перекладати вуличні знаки у режимі реального часу,

допомагати з навігацією у Google Maps,

читати повідомлення,

виконувати складні пошукові запити на основі візуальної інформації.

На відміну від масивних гарнітур минулих поколінь, Google робить ставку на два типи пристроїв. Перший - це легкі ШІ-окуляри без дисплеїв, схожі на популярні Ray-Ban Meta. Другий - окуляри з невеликим екраном в одній із лінз (так звані дисплейні ШІ-окуляри), які можуть транслювати контент безпосередньо зі смартфона.

Партнерство зі Samsung та люксовими брендами

Основним апаратним партнером техногіганта залишається компанія Samsung, яка вже випустила свій просторовий комп'ютер Galaxy XR наприкінці 2025 року. Проте справжня битва за масового споживача розпочнеться з випуском легших моделей.

За даними витоків, Samsung розробляє два пристрої під кодовими назвами:

Jinju : класичні ШІ-окуляри, орієнтовані на пряму конкуренцію з моделями від Meta.

: класичні ШІ-окуляри, орієнтовані на пряму конкуренцію з моделями від Meta. Haean: просунута модель з дисплеєм у лінзі, вихід якої запланований на 2027 рік.

До проєкту долучилися відомі оптичні бренди - Warby Parker та Gentle Monster. Найбільш неочікуваним партнером стала група Kering: очікується, що вже у 2027 році світ побачить люксові Android XR окуляри під брендом Gucci.

Цінова політика та конкуренція "важковаговиків"

Хоча офіційні ціни на пристрої від Google наразі не оголошені, ринкові орієнтири відносно зрозумілі. Якщо преміальна гарнітура Galaxy XR коштує 1 799 доларів, то масові моделі будуть значно доступнішими.

Очікується, що ціна на Samsung Jinju коливатиметься в межах 379-499 доларів. Моделі з дисплеєм, як-от Haean або Project Aura від Xreal, можуть коштувати від 600 до 900 доларів.

Google поспішає, адже конкуренти не стоять на місці.Так, Apple готує власні розумні окуляри на кінець 2026 року, а OpenAI планує випустити апаратне забезпечення для ChatGPT на початку 2027 року.