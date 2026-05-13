Google готовит замену Chromebook: что умеет новый Googlebook с Gemini

Через 15 лет после выхода Chromebook компания Google решила переосмыслить концепцию ноутбуков. Новый продукт под названием Googlebook сочетает в себе экосистему приложений Android, безопасность ChromeOS и премиальное аппаратное обеспечение.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.
Главной особенностью Googlebook стал инструмент Magic Pointer, разработанный совместно с командой Google DeepMind. Это интеллектуальный курсор, который предлагает контекстные действия в зависимости от того, на что указывает пользователь.
Так, наведя курсор на дату в письме, можно мгновенно создать встречу, а выделив два изображения - визуализировать их вместе (например, совместить фото мебели и интерьера комнаты).
Также разработчики добавили функцию Create your Widget. Она позволяет создавать персонализированные виджеты с помощью текстовых запросов. Gemini может самостоятельно собирать данные из почты, календаря или интернета, создавая единую информационную панель для планирования поездок прямо на рабочем столе.
Благодаря переходу на технологический стек Android, разработчики обещают более быстрое внедрение инноваций и улучшенное взаимодействие между устройствами.
Googlebook позволяет:
Использовать мобильные приложения (например, заказ еды или обучение в Duolingo) прямо на экране ноутбука без разрыва рабочего процесса.
Мгновенно получать доступ к файлам на смартфоне через проводник ноутбука с помощью функции Quick Access. Разработчики отметили, что такая опция исключает потребность в ручной передаче данных.
Google привлекла к созданию Googlebook ведущих производителей электроники, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Все устройства этой категории будут изготовлены из премиальных материалов.
Визуальным отличием новых ноутбуков станет уникальный световой индикатор glowbar, который выполняет как эстетическую, так и функциональную роль.
Официальный запуск первых устройств Googlebook запланирован на осень 2026 года. Больше информации о спецификациях и ценах компания обещает раскрыть ближе к релизу.
Платформа уже доступна для ознакомления в режиме превью.