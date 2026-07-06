ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Бюджетні смартфони можуть зовсім зникнути: винен бум ШІ

15:36 06.07.2026 Пн
2 хв
За гаджети доведеться платити дорожче
aimg Ольга Завада
Бюджетні смартфони можуть зовсім зникнути: винен бум ШІ Ринки смартфонів та ПК готуються до рекордної кризи (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

За прогнозами галузевих експертів, найближчим часом штучний інтелект поглинатиме понад 60% світового виробництва оперативної пам'яті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WCCFTech.

Криза на ринку чипів почалася не сьогодні: починаючи з 2022 року, фіксується стрімке подорожчання DRAM, яке у пікові моменти досягало 700%.

Ситуацію ускладнює надто висока концентрація виробництва, оскільки близько 90% усього світового ринку контролюють лише три гіганти: Samsung, SK hynix та Micron.

Навіть колективні судові позови проти цих компаній не здатні зупинити зростання вартості напівпровідників.

Згідно зі звітом аналітичного ресурсу MyDrivers, до кінця 2026 року більш ніж половина світових потужностей з виробництва пам'яті буде задіяна виключно в індустрії хмарних обчислень та ШІ.

Які наслідки?

Зникнення класу пристроїв. Смартфони вартістю близько 220 доларів можуть повністю зникнути з роздрібної торгівлі до 2027 року.

Зміна структури собівартості. Через дефіцит витрати на закупівлю лише модулів пам'яті та накопичувачів становитимуть до 60% від загальної вартості смартфона.

Рекордне падіння продажів. Дослідницька компанія IDC прогнозує, що загальні обсяги відвантажень смартфонів впадуть до найнижчого рівня з 2013 року. Аналогічне стрімке падіння очікує і на ринок ПК.

Читайте більше: Google посилює захист Android: зламати PIN-код стане майже неможливо

Геополітичні чинники та позиція виробників

Спроби брендів знайти альтернативні джерела постачання наштовхуються на серйозні обмеження.

Певне полегшення ринку могли б надати китайські фабрики CXMT та YMTC, які без проблем забезпечують внутрішні замовлення для Huawei, Xiaomi чи OPPO.

Проте для глобальних компаній співпраця з ними заблокована жорсткими нормативними правилами.

Стратегія великих гравців

Зараз Apple веде активні лобістські переговори з адміністрацією Дональда Трампа, намагаючись знайти вихід із кризи постачання.

Проте за оцінками профільного аналітика Мін-Чі Куо, навіть потенційне залучення китайських виробників на кшталт CXMT до ланцюжків Apple лише знизить фізичні ризики недоотримання чіпів (DDR чи LPDDR), але жодним чином не зменшить їхню фінальну вартість для споживача.

В актуальних умовах головним завданням для брендів стає сам факт фізичного бронювання бодай якихось обсягів пам'яті на заводах, а не переговори про знижки.

Представники компанії Lenovo вже закликали користувачів звикати до чинної цінової політики, наголошуючи, що ера наддешевої та водночас функціональної електроніки завершується.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гаджети Смартфони
Новини
Українські дрони вперше атакували Омський НПЗ - найбільший у Росії (яскраві кадри)
Українські дрони вперше атакували Омський НПЗ - найбільший у Росії (яскраві кадри)
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України