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Google готовит Pixel 11: какие изменения ожидают пользователей

10:08 08.07.2026 Ср
3 мин
Техногигант объявил дату летнего мероприятия, на котором покажет новые гаджеты
aimg Ольга Завада
Google готовит Pixel 11: какие изменения ожидают пользователей Google продолжает придерживаться уже зарекомендовавших себя фишек (фото: Google)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google официально рассылает приглашение на обширную презентацию Made by Google, которая состоится 12 августа в Нью-Йорке. Хотя в тизерах не называют конкретных моделей, обнародованные силуэты указывают на дебют флагманской линейки смартфонов Pixel 11.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Дизайн и загадочная подсветка Pixel Glow

Судя по официальному изображению, внешний вид будущих новинок во многом будет повторять удачные черты прошлогодних моделей, сохраняя фирменный плоский экран и массивный блок камер.

Ожидается, что премиальные версии Pro и складной Pro Fold станут несколько тоньше.

Однако главной визуальной и аппаратной фишкой серии должна стать технология Pixel Glow.

Вместо инфракрасного термометра, не нашедшего массового отклика среди пользователей, Google интегрирует в заднюю панель смартфона систему цветных LED-индикаторов.

Эта подсветка служит для уведомлений о сообщении, отображении статусов приложений и визуализации работы искусственного интеллекта Gemini, когда телефон лежит экраном вниз.

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Конец эпохи 128 ГБ и существенное удорожание

Главное техническое изменение в линейке - полный отказ от базового объема встроенной памяти на 128 ГБ, который для современных флагманов в 2026 году уже считается устаревшим.

Теперь и базовый Pixel 11, и продвинутый Pixel 11 Pro будут стартовать исключительно с 256 ГБ.

Вслед за Apple и другими игроками рынка Google вынуждена просмотреть ценовую политику. Из-за глобального дефицита полупроводников и стремительного подорожания оперативной памяти стоимость всех моделей вырастет примерно на 100 долларов/евро.

Предыдущий ценовой прогноз для европейского и американского рынков выглядит следующим образом:

  • Pixel 11 (256 ГБ) - от 899 долларов (999 евро в Европе);
  • Pixel 11 Pro - от 1099 долларов (1199 евро);
  • Pixel 11 Pro XL - от 1299 долларов;
  • Pixel 11 Pro Fold - от 1899 долларов (самая дорогая сложная модель, которая все же останется немного дешевле аналогичных гибких смартфонов от Samsung).
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Обновление Pixel Watch 5: рискованный шаг

Кроме смартфонов, презентации ожидается анонс смартчаса Pixel Watch 5. Внешний вид устройства вряд ли претерпевает существенные изменения, ведь Google придерживается единого круглого дизайна с минималистическими линиями.

Однако внутри произойдет важная техническая революция: компания планирует отказаться от процессоров Qualcomm Snapdragon в пользу своего микрочипа Tensor, разработанного специально для носимых устройств.

Учитывая, что в свое время переход смартфонов на первые поколения чипов Tensor сопровождался проблемами с перегревом и оптимизацией, эксперты с опаской ждут этого шага.

Ключевой вопрос - сможет ли фирменный процессор обеспечить высокую скорость интерфейса, не истощая при этом и без того скромную батарею часов.

В этом году Google также сменила время проведения мероприятия. В отличие от традиционных утренних презентаций, трансляция Made by Google 2026 начнется в 01:00 ночи 13 августа по киевскому времени.

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