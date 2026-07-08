Google готовит Pixel 11: какие изменения ожидают пользователей
Google официально рассылает приглашение на обширную презентацию Made by Google, которая состоится 12 августа в Нью-Йорке. Хотя в тизерах не называют конкретных моделей, обнародованные силуэты указывают на дебют флагманской линейки смартфонов Pixel 11.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.
Дизайн и загадочная подсветка Pixel Glow
Судя по официальному изображению, внешний вид будущих новинок во многом будет повторять удачные черты прошлогодних моделей, сохраняя фирменный плоский экран и массивный блок камер.
Ожидается, что премиальные версии Pro и складной Pro Fold станут несколько тоньше.
Однако главной визуальной и аппаратной фишкой серии должна стать технология Pixel Glow.
Вместо инфракрасного термометра, не нашедшего массового отклика среди пользователей, Google интегрирует в заднюю панель смартфона систему цветных LED-индикаторов.
Эта подсветка служит для уведомлений о сообщении, отображении статусов приложений и визуализации работы искусственного интеллекта Gemini, когда телефон лежит экраном вниз.
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Конец эпохи 128 ГБ и существенное удорожание
Главное техническое изменение в линейке - полный отказ от базового объема встроенной памяти на 128 ГБ, который для современных флагманов в 2026 году уже считается устаревшим.
Теперь и базовый Pixel 11, и продвинутый Pixel 11 Pro будут стартовать исключительно с 256 ГБ.
Вслед за Apple и другими игроками рынка Google вынуждена просмотреть ценовую политику. Из-за глобального дефицита полупроводников и стремительного подорожания оперативной памяти стоимость всех моделей вырастет примерно на 100 долларов/евро.
Предыдущий ценовой прогноз для европейского и американского рынков выглядит следующим образом:
- Pixel 11 (256 ГБ) - от 899 долларов (999 евро в Европе);
- Pixel 11 Pro - от 1099 долларов (1199 евро);
- Pixel 11 Pro XL - от 1299 долларов;
- Pixel 11 Pro Fold - от 1899 долларов (самая дорогая сложная модель, которая все же останется немного дешевле аналогичных гибких смартфонов от Samsung).
Обновление Pixel Watch 5: рискованный шаг
Кроме смартфонов, презентации ожидается анонс смартчаса Pixel Watch 5. Внешний вид устройства вряд ли претерпевает существенные изменения, ведь Google придерживается единого круглого дизайна с минималистическими линиями.
Однако внутри произойдет важная техническая революция: компания планирует отказаться от процессоров Qualcomm Snapdragon в пользу своего микрочипа Tensor, разработанного специально для носимых устройств.
Учитывая, что в свое время переход смартфонов на первые поколения чипов Tensor сопровождался проблемами с перегревом и оптимизацией, эксперты с опаской ждут этого шага.
Ключевой вопрос - сможет ли фирменный процессор обеспечить высокую скорость интерфейса, не истощая при этом и без того скромную батарею часов.
В этом году Google также сменила время проведения мероприятия. В отличие от традиционных утренних презентаций, трансляция Made by Google 2026 начнется в 01:00 ночи 13 августа по киевскому времени.