Google Chrome отримав функцію, яка давно є у конкурентів: про що мова

Google почала тестувати вертикальні вкладки в експериментальній версії Chrome Canary для ПК. Користувачі давно просили цю функцію, адже вона вже є у Vivaldi, Edge, Firefox і Brave.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Як працює новий режим відображення вкладок

Як повідомляє Windows Report, в останній збірці Chrome Canary вертикальні вкладки можна активувати вручну. Для цього достатньо клацнути правою кнопкою миші по звичній горизонтальній панелі і вибрати пункт "Показувати вкладки збоку".

Після ввімкнення функції вкладки відображаються у вигляді вертикального списку в бічній панелі. Нагорі розміщені пошук по вкладках і перемикач для згортання панелі, а внизу - групи вкладок і кнопка додавання нової. Щоб повернутися до класичного вигляду, потрібно знову відкрити контекстне меню і вибрати "Показувати вкладки зверху".

Вертикальні вкладки в Google Chrome (фото: Android Authority)

За даними видання, вертикальні вкладки поки що перебувають на ранній стадії розробки: деякі елементи виглядають менш доопрацьованими, ніж у браузерах-конкурентах. Однак базова структура вже працює, і Google, ймовірно, продовжить покращувати цю функцію в майбутніх збірках Chrome.