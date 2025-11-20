ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google Chrome отримав функцію, яка давно є у конкурентів: про що мова

Четвер 20 листопада 2025 19:05
UA EN RU
Google Chrome отримав функцію, яка давно є у конкурентів: про що мова Google додала популярну функцію від конкурентів (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Google почала тестувати вертикальні вкладки в експериментальній версії Chrome Canary для ПК. Користувачі давно просили цю функцію, адже вона вже є у Vivaldi, Edge, Firefox і Brave.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Як працює новий режим відображення вкладок

Як повідомляє Windows Report, в останній збірці Chrome Canary вертикальні вкладки можна активувати вручну. Для цього достатньо клацнути правою кнопкою миші по звичній горизонтальній панелі і вибрати пункт "Показувати вкладки збоку".

Після ввімкнення функції вкладки відображаються у вигляді вертикального списку в бічній панелі. Нагорі розміщені пошук по вкладках і перемикач для згортання панелі, а внизу - групи вкладок і кнопка додавання нової. Щоб повернутися до класичного вигляду, потрібно знову відкрити контекстне меню і вибрати "Показувати вкладки зверху".

Google Chrome отримав функцію, яка давно є у конкурентів: про що моваGoogle Chrome отримав функцію, яка давно є у конкурентів: про що моваВертикальні вкладки в Google Chrome (фото: Android Authority)

За даними видання, вертикальні вкладки поки що перебувають на ранній стадії розробки: деякі елементи виглядають менш доопрацьованими, ніж у браузерах-конкурентах. Однак базова структура вже працює, і Google, ймовірно, продовжить покращувати цю функцію в майбутніх збірках Chrome.

Раніше ми писали про те, як Google відстежує користувачів у Chrome і які способи захисту своїх даних ви можете використовувати.

А ще ми писали, що Google спростила доступ до ШІ в Chrome на iOS і Android.

Крім того, у нас є матеріал про новий браузер Samsung для Windows, який може стати конкурентом Chrome.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Інтернет
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті