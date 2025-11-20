ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

Google Chrome получил функцию, которая давно есть у конкурентов: о чем речь

Четверг 20 ноября 2025 19:05
Google Chrome получил функцию, которая давно есть у конкурентов: о чем речь Google добавила популярную функцию от конкурентов (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Google начала тестировать вертикальные вкладки в экспериментальной версии Chrome Canary для ПК. Пользователи давно просили эту функцию, ведь она уже есть в Vivaldi, Edge, Firefox и Brave.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Как работает новый режим отображения вкладок

Как сообщает Windows Report, в последней сборке Chrome Canary вертикальные вкладки можно активировать вручную. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по привычной горизонтальной панели и выбрать пункт "Показывать вкладки сбоку".

После включения функции вкладки отображаются в виде вертикального списка в боковой панели. Наверху размещены поиск по вкладкам и переключатель для сворачивания панели, а внизу - группы вкладок и кнопка добавления новой. Чтобы вернуться к классическому виду, нужно снова открыть контекстное меню и выбрать "Показывать вкладки сверху".

Google Chrome получил функцию, которая давно есть у конкурентов: о чем речьGoogle Chrome получил функцию, которая давно есть у конкурентов: о чем речьВертикальный вкладки в Google Chrome (фото: Android Authority)

По данным издания, вертикальные вкладки пока находятся на ранней стадии разработки: некоторые элементы выглядят менее доработанными, чем в браузерах-конкурентах. Однако базовая структура уже работает, и Google, вероятно, продолжит улучшать эту функцию в будущих сборках Chrome.

Ранее мы писали о том, как Google отслеживает пользователей в Chrome и какие способы защиты своих данных вы можете использовать.

А еще мы писали, что Google упростила доступ к ИИ в Chrome на iOS и Android.

Кроме того, у нас есть материал о новом браузере Samsung для Windows, который может стать конкурентом Chrome.

