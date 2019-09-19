Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Издание пишет, что обеспокоена нападениями на Гонтареву сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение - это путь к будущему", - сказала Каптур.

Напомним, в партии "Слуга народа" считают, что поджог дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой может повлиять на предоставление Украине кредита от Международного валютного фонда.

РБК-Украина писало, что 17 сентября Гонтарева сообщила, что неизвестные подожгли ее дом.

После просмотра записей с камер наблюдения в полиции исключили все версии поджога дома бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой, кроме умышленного поджога.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего председателя Национального банка.