Екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву запросили до США для спілкування з американськими законодавцями. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Видання пише, що занепокоєна нападами на Гонтареву співголова групи підтримки України в Палаті представників США, конгресменка від Демократичної партії Марсі Каптур.

"Ми спостерігаємо за цими подіями дуже уважно. Ми просто не можемо прийняти думку, що страх і кримінал, вбивство й руйнування є дорогою до майбутнього", - сказала Каптур.

Нагадаємо, у партії "Слуга народу" вважають, що підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої може вплинути на надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду.

РБК-Україна писало, що 17 вересня Гонтарева повідомила, що невідомі підпалили її будинок.

Після перегляду записів з камер спостереження в поліції виключили всі версії підпалу будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтарєвої, крім умисного підпалу.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку колишнього голови Національного банку.