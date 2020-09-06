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В Гонконге задержали около 90 человек в ходе антиправительственных протестов

Гонконг, Воскресенье 06 сентября 2020 16:02
В Гонконге задержали около 90 человек в ходе антиправительственных протестов
Фото: задержание активистов в Гонконге (flickr.com bellchan)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 6 сентября, в Гонконге полиция арестовала по меньшей мере 90 человек в ходе протестов против решения властей отложить выборы в Законодательное собрание Гонконга. Выборы должны были состояться в это воскресенье, но глава Гонконга Кэрри Лам 31 июля отложила их на один год.

Об этом сообщает Associated Press.

Власть объяснила перенос выборов всплеском заболеваемости коронавирусом. При этом критики заявляют, что власти города обеспокоены тем, что оппозиция получит места, если голосование пройдет досрочно.

Напомним, ранее Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон предусматривает наказание за организацию и участие в антиправительственных протестах, а также позволяет создать китайские спецслужбы на территории Гонконга.

В результате США и другие страны обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга.

Кроме этого, в августе США ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

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