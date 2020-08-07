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США готовятся ввести санкции против главы Гонконга, - Bloomberg

Вашингтон, Пятница 07 августа 2020 17:09
США готовятся ввести санкции против главы Гонконга, - Bloomberg
Фото: Кэрри Лам (flickr.com riseconf)
Автор: Дмитрий Левицкий

Санкции также будут касаться должностных лиц Коммунистической партии КНР

Белый дом готовится ввести санкции против китайских чиновников и их союзников в Гонконге. Ограничения могут задеть и главу администрации автономного региона - Кэрри Лам.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных собеседников.

Санкции против должностных лиц Коммунистической партии Китая и Лам за их роль в ограничении политических свобод в Гонконге планируют ввести уже в пятницу, 7 июля.

Трамп угрожал китайским чиновникам санкциями еще после принятия скандального закона о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон существенно ограничивает автономию Гонконга.

На прошлой неделе власти Гонконга, как пишет Bloomberg, пересекли очередную "красную линию", запретив десяткам активистов добиваться должностей и арестовав четырех человек за антиправительственные призывы в социальных сетях.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ограничений автономии Гонконга; ограничения касаются лиц, компаний и организаций, способствующих ограничению прав и свобод в автономном регионе.

Кроме того, санкции против Китая за ограничение автономии Гонконга одобрил Совет Европейского союза; Евросоюз ввел ограничения на экспорт в Китай оборудования и технологий, которые могут использовать для репрессий в Гонконге.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГонконгСанкции
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