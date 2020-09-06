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У Гонконзі затримали близько 90 осіб в ході антиурядових протестів

Гонконг, Неділя 06 вересня 2020 16:02
У Гонконзі затримали близько 90 осіб в ході антиурядових протестів
Фото: затримання активістів в Гонконзі (flickr.com bellchan)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 6 вересня, в Гонконзі поліція заарештувала щонайменше 90 людей у ході протестів проти рішення влади відкласти вибори Законодавчі збори Гонконгу. Вибори повинні були відбутися в неділю, але глава Гонконгу Керрі Лам 31 липня відклала їх на один рік.

Про це повідомляє Associated Press.

Влада пояснила перенесення виборів сплеском захворюваності на коронавірус. При цьому критики заявляють, що влада міста стурбована тим, що опозиція отримає місця, якщо голосування пройде достроково.

Нагадаємо, раніше Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу.

Закон передбачає покарання за організацію та участь в антиурядових протестах, а також дозволяє створити китайські спецслужби на території Гонконгу.

В результаті США та інші країни звинуватили Китай у підриві автономії Гонконгу.

Крім цього, у серпні США ввели санкції проти 11 гонконзьких чиновників за сприяння обмеження автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам.

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