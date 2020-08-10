СШИ и другие страны обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга

Они выразили поддержку законных надежд жителей на избрание парламента

Госсекретарь США Майк Помпео, а также главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии осудили действия Китая по отношению к Гонконгу. Они назвали перенос парламентских выборов подрывом основных прав и свобод жителей специального административного района.

Об этом говорится в совместном заявлении.

Они выразили поддержку законных надежд жителей Гонконга на избрание членов Законодательного совета путем подлинно свободных, честных выборов и призвали правительство Гонконга восстановить права отстраненных кандидатов, "чтобы выборы прошли в обстановке, способствующей осуществлению демократических прав и свобод, закрепленных в Основном законе" Гонконга.

"Эти шаги подрывают демократический процесс, имеющий основополагающее значение для стабильности и процветания Гонконга", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в пятницу, 7 августа, ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

Ранее пакет санкций против Китая за ограничение автономии Гонконга принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий в Гонконге.