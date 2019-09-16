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В Гонконге задержали 89 участников протестов, есть пострадавшие

Новости » В мире    16.09.2019 - 12:30
В Гонконге задержали 89 участников протестов, есть пострадавшие
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / tictoc)

В результате столкновений 18 участников протестов получили ранения

В результате столкновений в Гонконге в воскресенье между участниками акции протеста и полицией были задержаны 89 человек, 18 - получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в местной полиции, столкновения начались после нападения демонстрантов на полицейских в воскресенье вечером.

"Радикальные демонстранты напали на двух полицейских, бросали бензиновые бомбы, кирпичи и угрожали безопасности офицеров. К вечеру воскресенья бои между антиправительственными демонстрантами и полицией переросли в уличные драки. Там люди в белых футболках - предположительно сторонники Пекина и некоторые вооруженные молотками, удочками и ножами столкнулись с антиправительственными активистами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, по меньшей мере, 18 человек получили ранения, у 3 из них серьезные повреждения.

В понедельник предприятия Гонконга и станции метро возобновили работу, закрывшиеся из-за столкновений в воскресенье.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что во время акции протеста в воскресенье гонконгская полиция применила водяные пушки и газ. Столкновения произошли в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.


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