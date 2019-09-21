У Гонконзі поліція застосувала газ проти демонстрантів

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / HongKongFP)

Протестувальники зібралися на акцію в спальному районі Тун Мун

У Гонконзі в суботу, 21 вересня, поновилися антиурядові акції протесту, поліція намагається розігнати демонстрантів сльозоточивим газом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, тисячі демонстрантів зібралися на акцію протесту поблизу урядової будівлі у спальному районі Тун Мун. Правоохоронці закликали протестувальників розійтися, а після відмови застосували сльозогінний газ.

Крім того, з метою забезпечення безпеки у Гонконзі тимчасово закрили дві станції метро, а саме однойменну станцію Тун Мун та станцію Юей Лун в іншому спальному районі, де також планується демонстрація.

Нагадаємо, 16 вересня у Гонконзі на антиурядовій акції протесту були затримані майже 90 демонстрантів. Також в результаті сутичок з правоохоронцями були поранені 18 осіб, з них троє отримали серйозні пошкодження.

РБК-Україна писало, що під час акції протесту минулої неділі гонконгська поліція застосувала водяні гармати і газ. Зіткнення відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Крім того, минулого тижня демонстранти в Гонконгу проводили акції протесту в приміщеннях торгових центрів. Протестувальники вимагали розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях. Демонстранти вважали, що поліція не розганятиме протести на території торгових центрів, так як вони нічого не порушують.