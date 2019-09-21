ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Гонконзі поліція застосувала газ проти демонстрантів

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 13:20
У Гонконзі поліція застосувала газ проти демонстрантів
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / HongKongFP)

Протестувальники зібралися на акцію в спальному районі Тун Мун

У Гонконзі в суботу, 21 вересня, поновилися антиурядові акції протесту, поліція намагається розігнати демонстрантів сльозоточивим газом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, тисячі демонстрантів зібралися на акцію протесту поблизу урядової будівлі у спальному районі Тун Мун. Правоохоронці закликали протестувальників розійтися, а після відмови застосували сльозогінний газ.

Крім того, з метою забезпечення безпеки у Гонконзі тимчасово закрили дві станції метро, а саме однойменну станцію Тун Мун та станцію Юей Лун в іншому спальному районі, де також планується демонстрація.

Нагадаємо, 16 вересня у Гонконзі на антиурядовій акції протесту були затримані майже 90 демонстрантів. Також в результаті сутичок з правоохоронцями були поранені 18 осіб, з них троє отримали серйозні пошкодження.

РБК-Україна писало, що під час акції протесту минулої неділі гонконгська поліція застосувала водяні гармати і газ. Зіткнення відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Крім того, минулого тижня демонстранти в Гонконгу проводили акції протесту в приміщеннях торгових центрів. Протестувальники вимагали розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях. Демонстранти вважали, що поліція не розганятиме протести на території торгових центрів, так як вони нічого не порушують.

У Тбілісі проходить антиурядовий мітинг Мільйони людей у світі беруть участь у кліматичних протестах
Новини України протестГонконг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся