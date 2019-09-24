В Гонконге напали на политика, поддерживающего антиправительственные протесты

В Гонконге трое неизвестных совершили нападение на члена Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии Роя Квона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post.

Как сообщается, нападение на 36-летнего политического активиста, поддерживающего протестное движение, произошло, когда он подходил к парковке в своем спальном районе. Утверждается, что один из злоумышленников снимал происходящее на видеокамеру.

Депутата госпитализировали с ушибами на лице, шее и конечностях, сейчас он находится в сознании.

Демократическая партия осудила инцидент, назвав его “организованной атакой с целью заставить замолчать людей, выражающих поддержку антиправительственным протестам”.

Квон неоднократно был замечен на многочисленных митингах, которые продолжаются в Гонконге три с половиной месяца. Многие их участники выражают готовность продолжать протестные акции, несмотря на решение главы местной администрации Кэрри Лам выполнить одно из пяти требований демонстрантов по отзыву законопроекта об экстрадиции, позволяющего выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 сентября полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранее демонстранты разгромили арматуру на железнодорожной станции. Сотни протестующих, молодых и старых, собрались на Новой городской площади на новой территории города Ша Тин, скандируя: "Борьба за свободу" и "Освободите Гонконг".

Во время акции протеста в минувшее воскресенье гонконгская полиция применила водяные пушки и газ. Столкновения произошли в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.