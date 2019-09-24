У Гонконзі напали на політика, що підтримує антиурядові протести

Гонконге троє невідомих скоїли напад на члена Законодавчої ради від опозиційної Демократичної партії Роя Квона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання South China Morning Post.

Як повідомляється, напад на 36-річного політичного активіста, підтримує протестний рух, що сталося, коли він підходив до парковці у своєму спальному районі. Стверджується, що один із зловмисників знімав те, що відбувається на відеокамеру.

Депутата госпіталізували з травмами на обличчі, шиї та кінцівках, зараз він знаходиться в свідомості.

Демократична партія засудила інцидент, назвавши його "організованою атакою з метою змусити замовкнути людей, що висловлюють підтримку антиурядових протестів".

Квон неодноразово був помічений на численних мітингах, які тривають в Гонконзі три з половиною місяці. Багато їх учасники виражають готовність продовжувати протестні акції, незважаючи на рішення голови місцевої адміністрації Керрі Лам виконати одну з п'яти вимог демонстрантів за відкликання законопроекту про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материкового Китаю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 вересня поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Раніше демонстранти розгромили арматуру на залізничній станції. Сотні протестувальників, молодих і старих, зібралися на Новій міській площі на новій території міста Ша Тін, скандуючи: "Боротьба за свободу" і "Звільніть Гонконг".

Під час акції протесту минулої неділі гонконгська поліція застосувала водяні гармати і газ. Зіткнення відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.