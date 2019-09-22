В Гонконге протестующие атаковали магазины

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / HongKongFP)

Владельцы магазинов, по данным ВВС, лояльны к Пекину

Участники протестов в Гонконге разгромили торговый центр New Town Plaza в округе Сатхинь. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что акция протеста началась мирно, но позже участники принесли китайский флаг, по которому потоптались, а потом выбросили в реку.

Кроме того, митингующие в масках разбили огнетушителями стекло на информационных картах и сбросили урны для мусора по эскалаторам. Свидетели уточняют, что протестующие атаковали бизнес, лояльный к правительству КНР.

В связи с действиями протестующих полиция закрыла торговый центр и прилегающую станцию метро в округе Сатхинь.

Напомним, РБК-Украина писало, что в воскресенье, 22 сентября, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранее демонстранты разгромили арматуру на железнодорожной станции. Сотни протестующих, молодых и старых, собрались на Новой городской площади на новой территории города Ша Тин, скандируя: "Борьба за свободу" и "Освободите Гонконг".

Во время акции протеста в минувшее воскресенье гонконгская полиция применила водяные пушки и газ. Столкновения произошли в Адмиралтействе, возле штаб-квартиры Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.