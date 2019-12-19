Гончарук записал видеообращение о заморозке бюджетных выплат

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, в котором он разъяснил решение заморозить до конца 2019 года бюджетные расходы. Видео размещено на странице Гончарука в Facebook.

Как отметил премьер, правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.

По его словам, в государственном бюджете достаточно средств для этого.

Он заявил, что временная приостановка выплат Казначейства по всем другим статьям уже не раз случалась в Украине.

По его словам, в конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого - "кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе".

"Мы с этой историей хотим закончить. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируются", - сказал он.

Гончарук также сообщил, что в ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал распоряжение прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставлению кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% или на 55,9 млрд грн меньше плана (955,8 млрд грн).