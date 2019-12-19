Гончарук записав відеозвернення щодо заморожування бюджетних виплат

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення, в якому він роз'яснив рішення заморозити до кінця 2019 року бюджетні видатки. Відео розміщене на сторінці Гончарука у Facebook.

Як зазначив прем'єр, уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати, а також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування.

За його словами, в державному бюджеті достатньо коштів для цього.

Він заявив, що тимчасове призупинення виплат Казначейства по всім іншим статтям вже не раз траплялось в Україні.

За його словами, наприкінці кожного року кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців до цього - "хтось за декілька мільйонів купує канцтовари на наступний рік, а хтось просто майстерно привласнює ці гроші собі".

"Ми з цією історією хочемо закінчити. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести", - сказав він.

Гончарук також повідомив, що найближчим часом міністр фінансів Оксана Маркарова дасть брифінг, на якому пояснить всі деталі.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав розпорядження припинити до кінця поточного бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-листопад 2019 року склали 899,7 млрд грн, що на 5,9% або на 55,9 млрд грн менше плану (955,8 млрд грн).