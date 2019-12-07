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Гончарук рассказал о своих политических планах на будущее

Новости » Политика     07.12.2019 - 15:28
Гончарук рассказал о своих политических планах на будущее
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По его словам, он хочет успешно поработать в правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает себя политическим карьеристом. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

При этом он добавил, что хочет успешно поработать в правительстве, а после перейти к профессии педагога.

"Вообще себя политическим карьеристом не считаю. Хочу успешно поработать в правительстве, по завершению буду преподавать", - заявил он, отвечая на вопрос кем видет он себя через пять лет.

Гончарук также рассказал, что на сегодняшний день у него нет политических планов, а также нет президентских амбиций.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что обсуждал ведение бизнеса в Украине со всеми крупнейшими украинскими бизнесменами. По его словам, он проводил встречи с Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Юрием Косюком и другими крупными бизнесменами.

Кроме того, по словам Гончарука, правительство планирует взыскать с бывших владельцев потраченные средства при национализации "ПриватБанка".

Добавим, что по словам Алексея Гончарука, проведение референдума о продаже земли позволит обществу сохранить доверие к правительству. При этом он добавил, что открытие рынка земли позволит украинцам получить большие инвестиции, больший доход, большую стоимость земли, быстрый приход технологий и экономический рост.

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