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Гончарук рассказал о встрече с Ахметовым, Пинчуком и другими бизнесменами

Новости » Политика     07.12.2019 - 12:53
Гончарук рассказал о встрече с Ахметовым, Пинчуком и другими бизнесменами
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер-министр считает, что крупные бизнесмены должны помогать украинской экономике расти

Премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал ведение бизнеса в Украине со всеми крупнейшими украинскими бизнесменами. Об этом Алексей Гончарук рассказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, он проводил встречи с Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Юрием Косюком и другими крупными бизнесменами.

"Все крупные игроки, по моему мнению, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся", - рассказал премьер-министр.

При этом он отметил, что во время встреч ни разу не обсуждался вопрос отстаивания чьих-либо интересов.

"У меня ни разу не было ощущения, что мне пытаются "вкрутить" какого-то человека, который является "смотрящим" или представляет чьи-то интересы", - сказал Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по словам Гончарука, правительство планирует взыскать с бывших владельцев потраченные средства при национализации "ПриватБанка".

Также премьер-министр отметил, что Нацбанк Украины разрабатывает закон о запрете возврата неплатежеспособных банков их бывшим владельцам. Законопроект сделает невозможным возвращение "Приватбанка" Коломойскому.

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Новости Украины Алексей ГончарукРинат АхметовВиктор ПинчукИгорь Коломойский
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