Гончарук объяснил необходимость референдума о продаже земли иностранцам

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер-министр отметил, что на данный момент общество боится открытия рынка земли

Проведение референдума о продаже земли позволит обществу сохранить доверие к правительству. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, на данный момент общество боится открытия рынка земли, а проведение референдума даст возможность понять, что без решения общества правительство не будет принимать никакого решения.

"Это проявление доверия друг к другу. Зеленский обещал, что когда он придет к власти, он будет прислушиваться к мнению людей", - сказал Гончарук.

Он отметил, что открытие рынка земли позволит украинцам получить большие инвестиции, больший доход, большую стоимость земли, быстрый приход технологий и экономический рост. При этом, как отметил Гончарук, проведением референдума правительство решило не ломать население насильно.

"Давайте сделаем первый шаг, вам продемонстрируют, что ничего страшного не происходит, вы сохраните к нам доверие и следующий шаг мы делаем вместе", - сказал премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в закон о рынке земли была подана правка о референдуме. Как отметили во фракции "Слуга народа" ожидают, что проведение референдума будет в 2020 года.

Также сообщалось, что из-за большого количества правок закон "Об обращении земли", который открывает рынок земли в Украине, могут не успеть принять до 2020 года. В законе сейчас 4000 поправок.