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Гончарук розповів про свої політичні плани на майбутнє

Новини » Політика     07.12.2019 - 15:28
Гончарук розповів про свої політичні плани на майбутнє
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За його словами, він хоче успішно попрацювати в уряді

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не вважає себе політичним кар'єристом. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому він додав, що хоче успішно попрацювати в уряді, а після перейти до професії педагога.

"Взагалі себе політичним кар'єристом не вважаю. Хочу успішно попрацювати в уряді, по завершенню буду викладати", - заявив він, відповідаючи на питання ким він бачить себе через п'ять років.

Гончарук також розповів, що на сьогоднішній день у нього немає політичних планів, а також немає президентських амбіцій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр заявив, що обговорював ведення бізнесу в Україні з усіма найбільшими українськими бізнесменами. За його словами, він проводив зустрічі з Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Юрій косюк розвиває та іншими великими бізнесменами.

Крім того, за словами Гончарука, уряд планує стягнути з колишніх власників витрачені кошти при націоналізації "Приватбанку".

Додамо, що за словами Олексія Гончарука, проведення референдуму щодо продажу землі дозволить суспільству зберегти довіру до уряду. При цьому він додав, що відкриття ринку землі дозволить українцям отримати великі інвестиції, більший дохід, велику вартість землі, швидкий прихід технологій та економічне зростання.

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