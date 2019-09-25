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Гончарук рассказал, когда Кабмин представит Раде свою программу действий

Новости » Политика    25.09.2019 - 14:36
Гончарук рассказал, когда Кабмин представит Раде свою программу действий
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада должна одобрить программу действий правительства

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что Кабинет министров Украины представит Верховной раде свою программу действий на следующей неделе, передает корреспондент РБК-Украина.

Следует отметить, что на следующей неделе запланированы пленарные заседания ВР.

"Предварительный драфт программы действий правительства уже готов. Мы сейчас его дорабатываем. Конечно, мы подадим программу деятельности в ВРУ в соответствии с законом. Скорее всего, презентацию программы (действий правительства - ред.) Мы сделаем на следующей неделе. Это вопрос дней", - заявил Гончарук.

Напомним, заявила представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что КМУ представит программу действий правительства 28 сентября. Она отмечала, что в программе будут заложены основные показатели тарифов.

Так, на форуме "Ялтинская европейская стратегия" премьер-министр Алексей Гончарук отмечал, что через пару недель в Верховной раде представит свою программу действий. ВР должна одобрить данную программу.

Как писало РБК-Украина ранее, Верещук также отмечала, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена ​​до 29 сентября.

Добавим, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Он подчеркивал, что до конца месяца программа будет готова.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлексей Гончарук
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