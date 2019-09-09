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Программу работы правительства представят до октября

Новости » Политика    09.09.2019 - 12:43
Программу работы правительства представят до октября
Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Соответствующее заявление сделала представитель Кабмина в Раде

Программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена ​​до 29 сентября. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, до октября программу разработают.

"Стоит отметить следующее. Сегодня мы имеем два приоритетных направления работы Кабинета министров. Это - программа правительства. До 29 сентября такая программа будет разработана и запрезентована", - заявила Верещук.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Он подчеркивал, что до конца месяца программа будет готова.

Как писало РБК-Украина, Гончарук пообещал рост экономики на 40%. Кроме этого, Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума.

Так, 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров. В новый состав вошли Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров, Тимофей Милованов, Оксана Маркарова, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Елена Бабак, Анна Новосад, Зоряна Скалецкая, Владимир Бородянский, Юлия Соколовская, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитрий Дубилет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк.

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