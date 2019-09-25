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Гончарук розповів, коли Кабмін презентує Раді свою програму дій

Новини » Політика    25.09.2019 - 14:36
Гончарук розповів, коли Кабмін презентує Раді свою програму дій
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада має схвалити програму дій уряду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що Кабінет міністрів України презентує Верховній раді свою програму дій на наступному тижні, передає кореспондент РБК-Україна.

Слід зазначити, що на наступному тижні заплановані пленарні засідання ВР.

"Попередній драфт програми дій уряду вже готовий. Ми зараз його допрацьовуємо. Звичайно, ми подамо програму діяльності до ВРУ у відповідності до закону. Скоріше за все, презентацію програми (дій уряду - ред.) ми зробимо на наступному тижні. Це питання днів", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, представник Кабміну у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що КМУ представить програму дій уряду 28 вересня. Вона відзначала, що в програмі будуть закладені основні показники тарифів.

Так, на форумі "Ялтинська європейська стратегія" прем'єр-міністр Олексій Гончарук відзначав, що через пару тижнів у Верховній раді представить свою програму дій. ВР повинна затвердити цю програму.

Як писало РБК-Україна раніше, Верещук також відзначала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена ​​до 29 вересня.

Додамо, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Він підкреслював, що до кінця місяця програма буде готова.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаОлексій Гончарук
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