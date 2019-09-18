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В Кабмине назвали дату презентации программы действий правительства

Новости » Политика    18.09.2019 - 10:44
В Кабмине назвали дату презентации программы действий правительства
Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

В программе будут заложены основные показатели тарифов

Кабинет министров Украины представит программу действий правительства 28 сентября. Об этом заявила представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в программе будут заложены основные показатели тарифов.

"28 сентября конечный срок представления программы правительства в парламенте. Там будут заложены основные показатели и тарифов, и того, что называется социальной защитой уязвимых групп наших граждан. Поэтому я считаю, что стоит дождаться 28-го сентября. Уже тогда мы будем профессионально говорить о тарифах", - заявила Верещук.

Напомним, на форуме "Ялтинская европейская стратегия" премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что через пару недель в Верховной раде представит свою программу действий. ВР должна одобрить данную программу.

Как писало РБК-Украина ранее, Верещук анонсировала, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена ​​до 29 сентября.

Так, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Он подчеркивал, что до конца месяца программа будет готова.

Отметим, 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров.

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