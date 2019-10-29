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Гончарук рассчитывает, что Украина и МВФ договорятся о формате новой программы

Новости » Политика    29.10.2019 - 13:05
Гончарук рассчитывает, что Украина и МВФ договорятся о формате новой программы
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Миссия МВФ в ближайшие недели приедет в Украину

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие недели миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину для обсуждения формата новой программы. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"Недавно наша делегация работала в США. Мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из МВФ приедут в Украину, чтобы еще раз проговорить. И мы рассчитываем, что мы достигнем договоренности относительно формата новой программы. Мы точно над этим будем работать", - сказал премьер.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Европейский союз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи еще в этом году. В частности, она сообщила, что в рамках визита в США на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи. Отметим, речь идет о выделении Украине еще 500 млн евро.

18 октября сообщалось, что миссия Международного валютного фонда вернется в Украину в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что в ходе этого визита будет согласована новая программа финансирования.

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Новости Украины МВФАлексей Гончарук
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