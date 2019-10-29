Гончарук розраховує, що Україна і МВФ домовляться про формат нової програми

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Місія МВФ в найближчі тижні приїде в Україну

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в найближчі тижні місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) приїде в Україну для обговорення формату нової програми. Про це він заявив на інвестиційному форумі в Маріуполі.

"Нещодавно наша делегація працювала в США. Ми очікуємо, що в найближчі тижні колеги з МВФ приїдуть в Україну, щоб ще раз проговорити. І ми розраховуємо, що ми досягнемо домовленості щодо формату нової програми. Ми точно будемо працювати над цим", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Європейський союз може виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги ще в цьому році. Зокрема, вона повідомила, що в рамках візиту в США на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом сторони домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги. Відзначимо, що мова йде про виділення Україні 500 млн євро.

18 жовтня повідомлялося, що місія Міжнародного валютного фонду повернеться в Україну протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що в ході цього візиту буде узгоджена нова програма фінансування.