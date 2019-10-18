Фото: Международный валютный фонд (flickr.com)

МВФ приедет в Украину в течение нескольких недель

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину в течении следующих нескольких недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

По его словам, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил возвращение миссии МВФ в Украину.

"Только что директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон подтвердил, что в течение ближайших недель миссия МВФ возвращается в Украину. Продолжаем активное сотрудничество для выработки политик, направленных на удержание макроэкономической стабильности, прорыв в структурных реформах и существенное усиление потенциала отечественной экономики", - написал Милованов.

По словам Пола Томпсона, Украина достигла значительного прогресса в достижении макро стабильности. При этом он отметил, что предварительные две программы были достаточно успешными.

"Дискуссии с правительством идут и миссия прибудет в Киев в ближайшие недели для обсуждения всех деталей", - заявил Томпсон.

Press Briefing: European Department Watch LIVE at 15:30 CET (09:30 EDT) #IMF #European Department press briefing with Poul Thomsen. Click or tap on 'Get Reminder' to receive a notification when the event starts and watch LIVE here Опубліковано International Monetary Fund Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Напомним, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Международный валютный фонд настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения. По ее словам, фонд не против субсидий для населения, но за то, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной цене.