ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маркарова: ЕС может выделить второй транш еще в этом году

Новости » Экономика    19.10.2019 - 12:05
Маркарова: ЕС может выделить второй транш еще в этом году
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Брюссель еще может выделить Украине 500 млн евро в 2019 году

Европейский союз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи еще в этом году. Об этом в Facebook по итогам переговоров сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

В частности, она сообщила, что в рамках визита в США на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

"…уже выполнены все условия, кроме одного и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - добавила Маркарова.

Отметим, речь идет о выделении Украине еще 500 млн евро.

Маркарова: ЕС может выделить второй транш еще в этом году

Напомним, ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что в ходе этого визита будет согласована новая программа финансирования.

До этого миссия МВФ находилась в Киеве в сентябре и начала обсуждение новой трехлетней программы.

Юнкер призвал страны ЕС сформировать 7-летнюю финансовую перспективу союза
Новости Украины ЕвросоюзОксана МаркароваТранш
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь